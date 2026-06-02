Kansanedustaja Miko Bergbomin (ps.) ja hänen Fiia-puolisonsa lapsi on syntynyt. Bergbom kertoo iloisesta perheuutisesta Instagramissa, jonne hän jakoi otoksen vastasyntyneestä.

– Rakas lapsemme syntyi suoraan Leijonien kultajuhliin. Lapsi voi hyvin, äiti voi hyvin ja kaikki on hienosti juuri nyt, kansanedustaja kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Bergbom kiittää julkaisussaan Tampereen yliopistollisen sairaalan synnytysyksikön henkilökuntaa hyvän synnytyskokemuksen mahdollistamisesta.

Julkaisu on kerännyt runsaasti onnentoivotuksia.

– Mitä suurimmat onnittelut. Teille on suotu maailman arvokkain lahja. Siunausta uuteen elämänvaiheeseen, europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen (ps.) kommentoi.

– Onnittelut koko perheelle! kansanedustaja Joakim Vigelius (ps.) toivottaa.

– Lämpimät onnittelut koko perheelle ihanasta pikku ihmeestä! kolmas someseuraaja kirjoittaa.

– Onnea ja kaikkea hyvää, neljäs säestää.