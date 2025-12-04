Suomessa hallitus on hyväksynyt keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman sekä energia- ja ilmastostrategian. Molemmat annettiin tänään selontekona eduskuntaan.

Kokoomuksen Petteri Orpon hallitus on ollut erimielinen erityisesti energia- ja ilmastostrategiasta. Mediatietojen mukaan perussuomalaiset olisi toivonut, että strategissa olisi mahdollisuus joustaa vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta.

Johtava asiantuntija Bettina Lemström työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sanoo STT:lle, että nyt hyväksytty strategia ei sisällä tällaista jouston mahdollisuutta, eli tavoitteesta pidetään kiinni.



– Tavoitteesta pidetään kyllä kiinni, ei siitä mitään ole muuttunut sen suhteen. Mielestäni strategiassa ei ole mitään tällaisia (jouston) mahdollisuuksia, hän kertoi torstaina.



TEM:n tiedotteessa sanotaan, että nyt hyväksytyn strategian päähuomio keskittyy EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden sekä Suomen ilmastolain tavoitteiden saavuttamiseen. Strategia sisältää kaikki Suomen kasvihuonekaasupäästöt päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektoreilla sekä hiilinielujen aiheuttamat poistumat. Ministeriön mukaan strategia muodostaa yhdessä valtioneuvoston teollisuuspoliittisen selonteon kanssa toimintaohjelman, jonka avulla Suomessa edetään hiilineutraaliin ja myöhemmin jopa hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan. Strategian mukaan tavoitteeseen liittyvät päätökset eivät saa kuitenkaan "tarpeettomasti" lisätä kansalaisten arjen kustannuksia, heikentää elinkeinoelämän kilpailukykyä eivätkä kasvattaa maatalouden kustannuksia.