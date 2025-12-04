19:04

Näkemiin, ilmastotavoitteet? Päähallituspuolueet perussuomalaiset ja kokoomus ovat eri linjoilla Suomen hiilineutraalisuustavoitteesta. Miten hankala kiista on edessä? Vieraina Eduskunnan trakahuoneessa 11. marraskuuta olivat kansanedustajat Petri Huru (ps.) ja Saara-Sofia Sirén (kok.).