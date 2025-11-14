Lasse Norres on kuollut 73-vuotiaana. Pertti "Nipa" Neumann muistelee Dingon entistä manageria lämmöllä.

Viihdealan yrittäjä Lasse Norres on kuollut 73-vuotiaana. Helsingin Sanomat uutisoi Norreksen menehtyneen perjantaiaamuna.

Lue myös: Lasse Norres on kuollut

Norres kertoi 29. lokakuuta Helsingin Sanomissa olevansa parantumattomasti sairas ja että hänellä on elinaikaa vain joitakin kuukausia jäljellä.

Dingo-yhtyeen laulaja ja lauluntekijä Pertti "Nipa" Neumann muistelee ystäväänsä ja yhtyeen pitkäaikaista manageria lämmöllä.

– Koimme paljon asioita yhdessä. Kieltämättä voi sanoa, että ihmisten on vaikea ymmärtää, mitä kaikkea olemme kokeneetkaan.

Hän lähettää voimia Norreksen perheelle.

– Ajatukseni ovat Lassen perheessä. Voimia Sari-vaimolle ja lapsille.

Neumann pitää Norreksen ammattitaitoa ja intohimoa työlleen poikkeuksellisena.

– Hän oli suomalaisessa musiikkibisneksessä ainutlaatuinen henkilö. Vaikea verrata häntä kehenkään. Ei tule mieleen sellaista henkilöä, joka olisi ollut niin monessa mukana ja luomassa niin paljon uutta. Tämä on valtaisa menetys suomalaiselle viihdekentälle.

Hän oli jonkin aikaa sitten puhelimitse yhteydessä Norrekseen.