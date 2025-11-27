Iltalehden mukaan Lasse Norreksen siunaustilaisuus järjestetään tänään Helsingin Hietaniemessä.

Viihdealan yrittäjä ja musiikkivaikuttaja Lasse Norres menehtyi perjantaina 14. marraskuuta. Syöpää sairastanut Norres oli kuollessaan 73-vuotias.

Iltalehti uutisoi torstaina 27. marraskuuta, että Norres saatetaan viimeiselle matkalleen tänään Helsingissä. Lehden haastattelussa Norreksen pitkäaikainen ystävä, muusikko Remu Aaltonen kertoo, että Norres tullaan tuhkaamaan Hietaniemen krematoriossa.

Aaltonen kertoo myös aikovansa mennä siunaustilaisuuteen, mutta jättävänsä muistotilaisuuden väliin. Norres ja Aaltonen olivat läheisiä ystäviä nuoresta iästä lähtien.

– Hän oli kuin veli. Hän hoiti asioitani niin kauan kuin tunsimme. Tuollaista jätkää en löydä mistään, ei sellaisia ole. Hän oli luotettava, hoiti kaikki asiat asiallisesti ja kaikki tykkäsivät hänestä. Kukan ei ikinä puhunut paskaa tai huonoa sanaa siitä kaverista, Aaltonen kuvailee Norresta Iltalehdelle.

Lehden mukaan Norreksen leski Sari Norres kertoo puolisonsa suunnitelleen itse hautajaisensa.

– Lasse oli tapansa mukaan ne jo itse suunnitellut. Hän ehti miettiä kaiken valmiiksi ja kertoa toiveensa. Ihan musiikista lähtien hän on valinnut kaiken, Sari Norres kertoo.