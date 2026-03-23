Taylor Frankie Paul joutui perheväkivaltasyytösten keskiöön viime viikolla. Nyt hän on menettänyt poikansa huoltajuuden ja hänen ex-miehelleen on myönnetty lähestymiskielto.

Yhdysvaltojen Bachelorette-sarjan päätähti ja The Secret Lives of Mormon Wives -sarjasta tuttu Taylor Frankie Paul joutui viime viikolla kohun silmään, kun TMZ julkaisi vuonna 2023 kuvatun videon, jossa nainen näyttää heittelevän tuoleja entistä kumppaniaan Dakota Mortenseninia päin. Yksi tuoleista osui mitä ilmeisemmin myös Paulin 8-vuotiaaseen tyttäreen ja hän rupesi videolla itkemään sen seurauksena.

Viimeisin käänne jutussa on, että Taylorin entinen kumppani Dakota Mortensen haki viime viikon torstaina lähetyskieltoa Paulia vastaan. Lähestymiskielto myönnettiin perjantaina ja sen seurauksena Taylor Frankie Paul menetti 2-vuotiaan poikansa Everin väliaikaisen huoltajuuden, jonka hän on jakanut Mortensenin kanssa.

Oikeuskäsittely huoltajuusasiassa on määrätty pidettäväksi 7. huhtikuuta. Päätöksen mukaan Paulille ei kuitenkaan myönnetä tapaamisoikeutta ennen tätä. Samaan aikaan poliisi tutkii väitettyä perheväkivaltaa hänen ja Mortensenin välillä.