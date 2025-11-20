Oscar-palkittu näyttelijä Kevin Spacey, 66, kertoo menettäneensä kotinsa seksuaalirikosväitteiden seurauksena.

Näyttelijä Kevin Spacey kertoo The Daily Telegraph-lehden haastattelussa valtavista taloudellisista haasteista vuonna 2017 julkisuuteen nousseiden seksuaalirikosväitteiden jälkeen.

– Viimeisten seitsemän vuoden kustannukset ovat olleet valtavat. Minulla on ollut hyvin vähän tuloja ja kaikki on mennyt menoihin, hän sanoo.

– Asun hotelleissa, asun Airbnb-asunnoissa, menen sinne, missä on töitä. Minulla ei ole kirjaimellisesti kotia.

Vuonna 2022 Spacey todettiin New Yorkissa, Yhdysvalloissa syyttömäksi näyttelijä Anthony Rappin seksuaaliseen ahdisteluun vuonna 1986.

Lisäksi vuonna 2023 yhteensä yhdeksän syytettä eri uhrien seksuaalisesta hyväksikäytöstä hylättiin oikeudessa Lontoossa, Isossa-Britanniassa.

Työt loppuivat syytteisiin

Spacey tunnetaan muun muassa palkituista elokuvista