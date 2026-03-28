Perheen sisäisiä henkirikoksia voidaan ehkäistä ennalta, jos apu saadaan ajoissa sekä uhreille että tekijöille, sanoo aiheesta väitöskirjan tehnyt tutkija Marianne Ellilä.

Tutkimuksen mukaan vakavan väkivallan taustalla toistuvat usein samat riskitekijät: lapsuuden kaltoinkohtelu, mielenterveyden häiriöt, päihteet, lähisuhdeväkivalta ja vaikeutuneet erotilanteet.

Keskeisiä kohtia, joissa tragedia olisi Ellilän mukaan useimmin estettävissä, ovat tilanteet, joissa perhe hakee apua erokriisiin, väkivaltaan tai mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

– Jokaisen perheen tilanne on yksilöllinen, mutta avun saaminen ajoissa uhreille ja tekijöille, erityisesti vaikeutuneisiin erotilanteisiin, lähisuhdeväkivaltaan ja mielenterveyden sekä päihteiden väärin käyttämiseen. Nämä ovat konkreettisimmat kohdat, joissa tragedia olisi useimmiten estettävissä, hän sanoo Rikospaikan haastattelussa.

Useita riskitekijöitä

Ellilän väitöskirjatutkimuksessa korostuvat taustatekijät liittyvät sekä tekijän historiaan että perheen kuormitukseen.

Lapsuuden kaltoinkohtelu voi tutkijan mukaan siirtyä ylisukupolvisesti esimerkiksi väkivallan käyttämisenä. Riskitekijöihin kuuluvat myös sosioekonomiset ongelmat sekä tekijän tunteiden ja ajattelun vaikeudet.

– Tutkimukseni mukaan taustatekijöitä eli voimakkaimpia riskejä perheen sisäisille henkirikoksille olivat tekijän omassa lapsuudessa tapahtunut kaltoinkohtelu, tekijän mielenterveyden häiriöt, päihteiden käyttö sekä niihin liittyvät sairaudet, lähisuhdeväkivalta ja lasten kaltoinkohtelu, hän luettelee.

Jos perheessä on päihteiden käyttöä ja mielenterveyden häiriöitä, niihin tulisi aina saada apua. Perhesurman tekijöillä oli tutkimuksen mukaan usein persoonallisuushäiriöitä. Miehistä 80 prosentilla ja naisista 60 prosentilla oli erityisesti narsistisia ja tunne-elämän epävakaita piirteitä persoonallisuudessa.

– Lapsen surmanneista tekijöistä kolmasosa oli psykoottisia ja puolison tai entisen puolison surmanneista viidesosa. Päihteet madalsivat impulsiivisilla persoonilla impulssikontrollia ja puolison tai entisen puolison surmanneista tekijöistä osa oli 1,8 promillen humalassa teon hetkellä ja teko olisi jäänyt tekemättä ilman päihtymystilaa, Ellilä kertoo.