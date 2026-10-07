Helsingin veriviholliset Jokerit ja Helsingin IFK kohtaavat SM-liigassa torstai-iltana ensimmäistä kertaa yli 12 vuoteen. MTV Urheilun asiantuntijat ennakoivat paikalliskamppailua tuoreimmassa Liigaviikko-ohjelman jaksossa.

Liigaviikon tuore jakso katsottavissa kokonaisuudessaan ilmaiseksi MTV Katsomossa! Tuoreessa episodissa Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen tarttuvat Helsingin paikallisottelun erikoisen ennakkoasetelman lisäksi muun muassa Jukurien liitoon ja KooKoon vaikeuksiin.

Jokerit ja HIFK lähtevät kumpikin torstai-illan paikallisotteluun heikoista lähtökohdista.

HIFK on raapinut yhdeksästä ottelustaan vain kolme voittoa, joista kaksi varsinaisella peliajalla. Jokerit on puolestaan saalistanut ensimmäisestä 11 ottelustaan vain kaksi täyttä pistepottia.

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen näkee, että kummankin joukkueen alavireinen alkukausi tekee torstain näytöksestä entistä latautuneemman.

– Ottelulla on paljon suurempi merkitys nyt, kuin jos joukkueet olisivat sarjataulukossa viides ja kuudes, tai ykkönen ja kakkonen, Aaltonen sanoo.

– Molemmat ovat ikään kuin epäonnistuneet. Nyt toinen saa lisäksi niskaansa "häpeän" siitä, että häviää tuon paikalliskamppailun ja (kausi) sujuu vielä huonommin kuin toisella.