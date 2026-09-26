Roiskeläpät eli kuralätkät puuttuvat valtaosasta uusia autoja. Pääsääntöisesti sellaiset on kuitenkin autoon mahdollista hankkia – ja se on itse asiassa hyvinkin järkevää.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Kannattaako autoon hankkia roiskeläpät?

Vastaus: Moni auto myydään nykyään ilman kuralätkiä, jolloin autolle saadaan parempi kate.

Roiskeläppien puuttumista kuulee aika ajoin perusteltavan myös pienemmällä ilmanvastuksella ja sen myötä alentuneilla polttoaineenkulutuksella ja päästöillä. Vaikka näin olisikin, ovat niiden hyödyt varmasti noita "haittoja" suuremmat.

Säästävät sekä omaa että takana ajavan autoa

Itse olen asennuttanut perheemme kaikkiin kolmeen autoon roiskeläpät joka nurkkaan eli niin etu- kuin takapyörienkin taakse.

Etupyörien takana kuralätkät suojaavat oman auton kylkiä ja helmoja kiveniskemiltä sekä kuralta. Takapyörien takana ne puolestaan suojaavat ennen kaikkea perässä tulevaa autoa vähentäen sitä kohti lentävän ravan ja kivien määrää.

Takakuralätkät pysäyttävät ainakin osan takapyörien nostattamasta kurasta ja sinkoamista kivistä.autoliitto

Kuralätkien vähentyminen autoissa on varmasti omalta osaltaan lisännyt tuulilasivaurioiden määrää: Rengaskokojen – ja ennen kaikkea niiden leveyden – kasvu on lisännyt renkaan lamelloitua ja/tai uritettua pintaa, johon vaikkapa hiekoitussepelin murusten on helppo tarttua. Renkaiden lamelleihin tai uriin tarttuneet sepelinmurut irtoavat sitten herkästi erityisesti kiihdytettäessä tai ohjatessa äkkinäisesti, jolloin rengas "elää" auton alla. Irronnut hiekoitussepeli lentää sitten kuin ammuttuna kohti takana ajavaa autoa.

Kitkarenkaiden käytön yleistyminen tulee valitettavasti lisäämään tarvetta levittää maan pintaan näitä ammuksia.

Muotoilu ajanut suojaavuuden edelle

Tässä W123-korimallin Mercedes-Benzissä on 1970- ja 1980-lukujen autoille tyypilliset kumiset kuralätkät, jotka ovat suojaavuudeltaan aivan omaa luokkaansa.autoliitto

1990-luvulle saakka kuralätkät olivat pääsääntöisesti isoja ja kumisia siinä, missä nykyään jälkiasenteisina tarjolla olevat ovat usein muovia ja mahdollisimman virtaviivaiseksi muotoiltuja.

Vaikka nykyaikaiset roiskeläpät ovat menneiden vuosikymmenten isoja ja kumisia lätkiä tyylikkäämpiä, olivat vanhat kumilätkät reilun kokonsa vuoksi selvästi suojaavampia.

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MTV