Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus nousi yli 50 prosentin.
Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammi–syyskuussa 50 prosentin rajapyykin, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.
Suomessa ensirekisteröitiin tammi–syyskuussa yhteensä lähes 57 000 henkilöautoa, joista 50,4 prosenttia oli täyssähköautoja. Syyskuussa täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintiosuus oli 62 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 43 prosenttia.
Autotuojat ja -teollisuus ry:n mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.