Dieselistä saa nyt maksaa Inarissa yli kolme euroa litralta.
Diesel maksaa Ivalontien St1-asemalla Inarissa 3,019 euroa litralta. Asia selviää Polttoaine.netistä, ja siitä uutisoi ensin Iltalehti.
Samalla paikkakunnalla Futura-asemalla Kaamasentiellä hinta kutitteli samaista kipurajaa jääden kuitenkin 2,967 euroon litralta.
Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja arvioi MTV Uutisille eilen, että dieselin litrahinta voisi pian kohota Suomessa yli kolmen euron.
Kalenoja ennakoi haamurajan ylityksen vaativan Trumpin hallinnon valmisteleman 90 päivän mittaisen dieselin vientikiellon toteutumista, mutta nyt se toteutui ilmankin.
Dieselmarkkinoita kiristää tällä hetkellä myös Venäjän heikentynyt tuotanto sekä Lähi-idän epävakaa tilanne.