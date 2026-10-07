Ruotsin Gotlannissa jatketaan suurharjoitusta. Saarella ei ole harjoiteltu evakuointia vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun.
Ruotsin Gotlannissa jatketaan keskiviikkona suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella.
Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen.
Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun.
Daily Swedenin mukaan evakuointiharjoituksen vuoksi saarelle tuodaan 5.–8. lokakuuta lisää busseja sekä poliisin ja armeijan ajoneuvoja. Saaren aluehallinnon mukaan ketään ei siirretä mantereelle, eikä harjoitus tarkoita, että kriisin riski olisi kasvanut.
Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena.