Pienet lapset näkivät, kun heidän äitinsä ammuttiin Espoossa

Rikos tapahtui kerrostalon rappukäytävässä.Lehtikuva
Julkaistu 47 minuuttia sitten
Ville Eklund

ville.eklund@mtv.fi

Espoon Henttaan perjantaista epäiltyä murhaa todistivat uhrin lapset, kertoo poliisi.

Poliisi jatkaa Espoon Henttaan murhatutkintaa. Henkirikos tapahtui perjantai-iltana viime viikolla.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Matti Högman kertoo MTV Uutisille, että murhasta epäillyn nelikymppisen miehen ja tapetun kolmikymppisen naisen välillä on ollut vireillä lähestymiskieltoasia. He ovat olleet aiemmin pariskunta.

– Olemme käsityksessä, että tässä on aiemmin esitetty uhkauksia, hän kertoo.

Rikos tapahtui kerrostalon rappukäytävässä, eikä väkivaltaa ole poliisin mukaan tapahtunut asunnossa. 

Högman ei kuitenkaan kommentoi sitä, uskotaanko teosta epäillyn miehen väijyttäneen uhrin rappukäytävään. Poliisi on kertonut, että tutkii tekoa murhana, koska uskoo teon olleen ennalta suunniteltu ja erityisen raa’asti tehty.

Poliisi kertoo, että ulkopuoliset sivulliset ovat tapauksen silminnäkijöitä. Lisäksi naisen kaksi lasta ovat todistaneet tekoa. Högman kertoo MTV Uutisille, että lapset ovat ”varsin nuoria”.

Nainen ammuttiin rapussa käsiaseella. Poliisi ei kommentoi, onko ase ollut laillinen. 

Teosta epäilty mies on kirjoilla Varkaudessa. Henkirikos tapahtui usean sadan kilometrin päässä Espoossa. 

– Meillä on käsitys motiivista, mutta en ryhdy sitä avaamaan. Tämä on tutkinnan kannalta ihan keskeistä selvitettävää asiaa, Högman kertoo.

Poliisi pyytää, että ne sivulliset henkilöt, joiden henkilöllisyys ei vielä ole poliisin tiedossa, mutta jotka näkivät teon tai sitä edeltäneet tapahtumat, ottaisivat yhteyttä poliisin sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai soittamalla puhelinvastaajaan 0295 438 488.

Poliisi esittää teosta epäiltyä miestä vangittavaksi tiistaina 2. syyskuuta.

