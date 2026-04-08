NHL:ssä pelaavan Nashville Predatorsin suomalaisvahti Justus Annunen pelasi nollapelin, kun Nashville voitti Anaheim Ducksin 5–0.
Annunen oli ottelun kiistaton ykköstähti. Hän pysäytti ottelussa Anaheimin kaikki 43 laukausta. Nollapeli oli Annuselle NHL-uran kolmas.
MoneyPuckin tilastoinnin perusteella Anaheim loi ottelussa maaliodottamaa peräti 4,98 maalin edestä.
Annunen sai ottelussa hyvää taustatukea suomalaisilta joukkuetovereiltaan. Erik Haula vastasi ottelussa Nashvillen avaus- ja täten myös koko ottelun voittomaalista. Lisäksi hän nappasi yhden syöttöpisteen.
Joakim Kemell tehtaili tehot 0+2.
Kemell kehui ottelun jälkeen suomalaista joukkuetoveriaan vuolaasti.
– Uskomatonta. Olen todella iloinen hänen puolestaan ja ylpeä hänestä, Kemell ilakoi.