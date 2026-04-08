Kim Kardashianin ja Lewis Hamiltonin suhteesta on huhuttu jo hetken. Fanien mielestä suhteelle saatiin nyt vahvistus.
Kim Kardashian ja F1-kuski Lewis Hamilton riemastuttivat fanejaan ja antoivat vihiä lämpimistä väleistään Instagramissa julkaistulla somevideolla. Kyseinen video on julkaistu Hamiltonin Instagram-tilille.
Videolla Hamilton ajelee punaisella Ferrarillaan ympäri Tokion katuja. Videon lopussa pelkääjän paikalle Hamiltonin viereen saapuu Kim Kardashian.
Kommenttien perusteella Hamiltonin seuraajat ovat sitä mieltä, että video on suhdejulkistus.
– Paras suhdejulkistus ikinä, eräs hehkuttaa.
– Tuo loppu, eräs hehkuttaa.
Pari on ollut ystäviä vuosia, mutta alkuvuodesta huhut heidän romanssistaan ottivat tuulta alleen, kun kaksikko bongattiin yhdessä Super Bowl -aitiosta.