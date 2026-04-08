Alko tiedottaa alkuvuoden myynneistään. Viinien myynnissä näkyi selvää laskua, kun taas tietyt panimotuotteet kasvattivat suosiotaan.
Vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana Alkon myyntimäärä litroissa pieneni 1,4 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.
Alkon mukaan viinien myynti laski selvästi, yhteensä lähes kuusi prosenttia. Valkoviinien myynti väheni eniten, lähes kahdeksan prosenttia, kun taas punaviinien myynti supistui neljä prosenttia ja kuohuviinien noin kuusi prosenttia. Roseviinien myynti pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla.
Alko: Viinien veronkorotus näkyi myynneissä
Alko arvelee merkittävimmäksi viinien myynnin laskun syyksi vuoden alussa toteutettua yli kymmenen prosentin veronkorotusta.
Alkuvuoden viileä sää lisäsi punaviinien kysyntää suhteessa valkoviineihin, mutta veronkorotukset heikensivät silti koko viinikategorian myyntiä.
Myös väkevien alkoholijuomien, erityisesti vodkien ja viinojen, myynti väheni.
Lager-oluiden myynti kasvoi yli 121 prosenttia
Sen sijaan oluiden litramyynti kasvoi 45 prosenttia ja panimotuotteiden lähes 29 prosenttia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Tilastot paljastavat erityisesti lageroluiden myynnin kasvaneen hurjasti, jopa yli 121 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Myös alkoholittomien juomien suosio jatkui vahvana. Tammi–maaliskuun aikana niiden litramyynti kasvoi lähes 42 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.