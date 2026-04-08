Sunnuntaina menehtynyttä raviohjastaja Markku Hietasta muistettiin tiistaina Seinäjoen raveissa.

Hietanen oli kuollessaan 80-vuotias. Hän saavutti ensimmäisen ravivoittonsa jo 1950-luvulla ja kisasi vielä 2020-luvulle saakka yhteensä huimat yli 21 000 lähtöä.

Hietasta muistettiin tiistaina hänelle rakkaalla Seinäjoen raviradalla. Illan kisalähdössä ravilegendan poika Hannu Hietanen ohjasti voittoon tamma Fraasian, jonka emän Akaasian kanssa Markku Hietanen voitti ravikuningattaren tittelin vuonna 2018 Rovaniemen Kuninkuusraveissa.

Videolla TotoTV:n muistelua Markku Hietasen urasta ja tiistain kilpailulähtö, jossa Hietasta muistettiin Seinäjoen raveissa. Lopussa Hannu Hietasen haastattelu lähtövoiton jälkeen.