Eurojackpotin porukkapeli osui kohdalleen ja teki viidestä suomalaisesta miljonäärin, Veikkaus tiedottaa.
Tiistain Eurojackpot-arvonnassa saatiin kaksi päävoittoa 5+2-oikein-tuloksille. Viiden miljoonan voitot menivät Slovakiaan ja Suomeen, jossa voittorivi osui viiden hengen valmisporukkapeliin. Jokainen valmisporukkapelin osuuden ostanut voittaja voitti tasan miljoona euroa. Miljoonat osuivat nettipelaajalle Ruskoon, nettipelaajalle Savonlinnaan, nettipelaajalle Lahteen, Suonenjoen K-Supermarketin asiakkaalle ja Porvoon Torinkulman R-kioskin asiakkaalle.
Lisäksi Ranualla voitettiin miljoonan euron päävoitto tiistain Milli-pelistä.
Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen nyt jo kolmesti tänä vuonna – kyseessä on Veikkauksen mukaan ensimmäinen kerta pelin historiassa. Tammikuun alussa helsinkiläisnainen voitti 74,1 miljoonan euroa ja tammikuun lopussa lappeenrantalaismies voitti 17,6 miljoonan euron potin.
– Aivan poikkeuksellista suomalaisonnekkuutta on ollut ilmassa, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula hehkuttaa.
Päävoitto on osunut Suomeen kaikkiaan 26 kertaa. Voitoista suurin, 91,9 miljoonaa euroa osui Siilinjärvellä pelattuun 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019.