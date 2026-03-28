Tappara kaatoi HPK:n puolivälieräsarjan avausottelussa maalein 2–1.
Ottelun avausmaali näki päivänvalon vajaan kahdeksan minuutin pelin jälkeen, kun Henrik Haapalan lyöntilaukaus viuhui Kim Saarisen ohi alakulmaan.
HPK nousi tasoihin toisessa erässä, kun Elmeri Erosen matala laukaus yllätti kovan maskin takana olleen Christian Heljangon.
HPK:n iloa ei kuitenkaan kauaa kestänyt, kun vain 32 sekuntia myöhemmin kanadalaispuolustaja Garrett Pyke sai 5+20 minuutin rangaistuksen poikittaisesta mailasta.
Hämeenlinnalaisten päävalmentaja Mikko Manner ei sulattanut tuomiota lainkaan.
Tappara hyödynsi viiden minuutin ylivoimansa iskemällä juuri ennen erätaukoa lukemiksi 2–1 Kasper Simontaipaleen johdolla.
Osuma jäi myös illan viimeiseksi, joten Tappara otti ensimmäisen kiinnityksensä finaalipaikkaan.
Kouvolassa maalit ovat tiukassa. KooKoo ja Pelicans tahkosivat täydet 60 minuuttia ilman maaleja, joten ratkaisu siirtyi jatkoerään.