Arsenal on vankasti Valioliiga-mestaruudessa kiinni.
Arsenal tukevoitti otettaan jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruudesta. Lontoolaisseura päihitti kauden viimeistä edellisessä ottelussaan Burnleyn 1–0.
Pelin ainoan maalin isännille puski 37. minuutilla kulmapotkutilanteesta Kai Havertz.
Arsenalin mestaruutta uhkaa vain Manchester City, ja lontoolaiset kasvattivat sarjajohtonsa nyt viiteen pisteeseen.
Arsenalilla on enää yksi ottelu pelaamatta. Se kohtaa sunnuntaina Lontoon paikallisessa vieraissa Crystal Palacen.
Cityllä on sen sijaan jäljellä kaksi matsia. Se pelaa huomenna tiistaina vieraissa Bournemouthia vastaan ja isännöi sunnuntaina Aston Villaa.
Arsenal-fanit ovat odottaneet Valioliiga-mestaruutta kauan sen jälkeen, kun seura juhli viimeksi sarjan voittoa vuonna 2004. "Tykkimiesten" kausi voi päättyä parhaimmillaan huimiin juhliin, sillä Arsenal pelaa ensi viikon lauantaina Mestarien liiga -finaalissa Paris Saint-Germainia vastaan.
Viime kaudella Valioliiga-mestaruuden voitti Liverpool. Sitä edeltäneet neljä kertaa City oli nostellut pokaalia.