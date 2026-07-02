Suosikkimeteorologi antaa vinkit siihen, miten lomapäivistä saa mahdollisimman paljon irti säästä riippumatta.

Kesän vaihteleva sää vaatii lomailijalta joustavuutta. Meteorologi Pekka Pouta jakoi vinkkinsä siihen, miten kesälomasta saa enemmän irti säästä huolimatta.

Poudan mukaan lomaa suunnitellessa kannattaa ensin katsoa laajempaa sääkuvaa ja miettiä, minne päin kannattaa lähteä.

– Sitten, kun tietää päivän sään tarkemmin, voi päättää, pitääkö kaupunkipäivän, käykö maakuntamuseossa tai moikkaamassa tuttuja. Tuulisina ja viileinä päivinä voi tehdä mökkitöitä, ja hellepäivinä grillata, ottaa aurinkoa ja pulikoida, Pouta vinkkaa.

Pouta suosittelee seuraamaan erityisesti aamun tuoreita sääennusteita.

– Paras on katsoa aamulla Huomenta Suomen sääennuste ja päättää vasta sitten, mitä tekee. Aamuennuste on huomattavasti tarkempi kuin edellisillan ennuste.

Lisäksi kännykän sääsovelluksen tutkakuvista voi nopeasti tarkistaa, missä sateet liikkuvat.

Syksyn tuntua

Aamun sääkeskustelussa vilkaistiin varovasti myös ensi viikon säähän. Kolein hetki näyttäisi olevan heti viikon alussa.

– Alkuviikolla voi olla melkein syksyn tuntua. Loppuviikkoa kohti sää lämpenee ja muuttuu kesäisemmäksi, Pouta arvioi.

Mihin kannattaa Poudan mukaan suunnata silloin, kun ennustetaan kuurosateita? Mikä hänellä on aina laukussa mukana, ja miten tarkkaan hän seuraa sääennusteita lomalla?

Katso aamun sääkeskustelu videolta.