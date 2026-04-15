Tiedätkö, mitä säteilytase tarkoittaa ja miten se vaikuttaa säähän?

MTV Uutisten meteorologin Pekka Poudan mukaan säteilytase on yksi meteorologian ydinasioista.

Lyhyesti selitettynä termi tarkoittaa sitä, kuinka paljon energiaa maapallo saa Auringolta verrattuna siihen, kuinka paljon se lähettää energiaa takaisin avaruuteen.

– Talvella pitää olla joku varsinainen syy, että sää olisi selkeä ja kesällä pitää olla joku syy, että olisi pilvistä. Kyse on siitä, että aurinko ei lämmitä talvella.

Asia on kenties helpompi ymmärtää käytännön esimerkin kautta. Talvella lumen vaalea pinta jäähtyy todella tehokkaasti, koska se ei ime auringon säteilyä yhtään.

Sen sijaan se säteilee jatkuvasti lämpöä pois, kunnes kosteus tiivistyy pilviksi. Tämän vuoksi harmaa pilvikatto on talvella yleinen näky.

– Talven harmain päivä löytyy todennäköisemmin sieltä jostain marras-joulukuusta, kun se kosteus on tiivistynyt sumuksi, Pouta kertoo.

Kesä ja kumpupilvet

Vastaavasti kesällä, kun aurinko osuu tummiin pintoihin, kuten hiekkaan, lämpö heijastuu ylös. Ilma lähtee nousemaan ylöspäin ja se muodostaa kumpupilviä.

Näin syntyy valkoisia pilviä, joissa on selkeät reunat. Tällaisia pilviä näkyy usein kauniina kesäpäivinä.

Talvella nähtävät pilvet eroavat kesäpilvistä merkittävästi myös muodoltaan.

– Minä säteilen, sinä säteilet, hän säteilee, me säteilemme, te säteilette. Kaikki on säteilyä, Pouta summaa.

