Teleoperaattori Telia aloittaa muutosneuvottelut. Asia vahvistetaan MTV Uutisille yhtiön viestinnästä.

Timo Saxen kertoo, että muutosneuvotteluiden vaiheista kerrotaan henkilöstölle keskiviikon aikana.

Yhtiön tiedotteen mukaan neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 2000 tehtävää.

Muutosneuvotteluissa käsiteltävät suunnitelmat voivat johtaa Telian Suomen toiminnoissa organisaatio- ja tehtävämuutosten lisäksi arviolta 280 tehtävän päättymiseen ja noin 80 uuden tehtävän perustamiseen. Vähennykset voivat johtaa arviolta noin 200 tehtävän päättymiseen.

Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää.

– Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Keskitymme ydinliiketoiminnan kasvuun ja panostamme laatuun, turvallisuuteen ja kriittisten operaatioiden tukeen. Panostukset edellyttävät meiltä organisaation yksinkertaistamista kulujen karsimiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi, Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Keskitymme ydinliiketoiminnan kasvuun ja panostamme laatuun, turvallisuuteen ja kriittisten operaatioiden tukeen. Panostukset edellyttävät meiltä organisaation yksinkertaistamista kulujen karsimiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi”, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand kertoo tiedotteessaan.

Suunnitellut muutokset eivät koske kuluttaja-asiakaspalvelua tai Telia Kauppoja

