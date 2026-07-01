Columbus Blue Jacketsin tähtipuolustaja Zach Werenski on kieltäytynyt siirrosta Dallas Starsiin, uutisoi Sportsnet.
Sportsnetin mukaan Dallas ja Columbus olivat päässeet jo suullisesti sopuun Werenski-kaupasta, mutta Werenski oli itse kieltäytynyt vetoamalla sopimukseensa kirjattuun siirron estävään pykälään.
Dallas olisi tarjonnut toiseen suuntaan ainakin puolustaja Thomas Harleyn.
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Vaikka Werenski ei Dallasiin halunnutkaan, on tähtipuolustaja vaihtamassa suurella todennäköisyydellä maisemaa kesän aikana. Sportsnetin mukaan Werenski haluaisi jatkaa mieluummin itäisessä konferenssissa.
TSN:n mukaan Werenski olisi itse kiinnostunut siirtymään Tampa Bay Lightningiin. Myös Toronto Maple Leafsin ja Philadelphia Flyersin on kerrottu olevan hanakasti Werenskin perässä.
28-vuotias Werenski voitti tällä kaudella NHL:n parhaalle puolustajalle jaettavan Norris Trophyn. Hän iski 75 ottelussa yhteensä 81 tehopistettä.