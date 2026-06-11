Suomen Paras Olut 2026 -kilpailun tulokset on julkistettu.
Suomen parhaaksi olueksi 2026 on valittu 345 oluen joukosta helsinkiläisen Olarin Panimon kuusenkerkkäinen Trippin´ On Spruce Tips.
Raadin mukaan voittajaoluessa yhdistyy amerikkalainen perinteinen IPA suomalaiseen perinteiseen makuun, kuusenkerkkään.
– Yhdistelmä on onnistunut: kuusenkerkkä toimii erinomaisesti sitruksisen ja pihkaisen amerikkalaisen humalan kanssa. Oluen runko on hyvä ja katkeruus tyyliin kuuluvalla tasolla. Kuiva jälkimaku kutsuu juojaa ottamaan toisenkin siemauksen, olutraati kuvailee tiedotteessa.
Suomen paras olut 2026 on Olarin panimon Trippin´ On Spruce Tips.Olarin panimo
Suomen Paras Olut -kilpailu on avoin kaikille kotimaisille kaupallisten panimoiden Suomessa valmistetuille oluille, jotka ovat säännöllisessä myynnissä. Se on ainoa pelkästään suomalaisia oluita tuomaroiva kisa, jossa ovat osallisena sekä isot että pienet panimot.
Vuonna 2026 mukana kilpailussa oli 345 erilaista olutta 39:ltä panimolta. Kilpailusarjoja on 15, ja ne pohjautuvat kansainväliseen Beer Judge Certification Program -määrittelyyn.
Parhaiden olueiden kilpailussa valittiin yli viidenkymmenen tuomarin voimin myös oluttyylisarjan voittajat, paras gluteeniton olut sekä paras sahti.
– Kilpailussa valitaan ensin 15 sarjavoittajaa sokkomaistelun perusteella, jolloin tuomarit eivät näe oluesta mitään muuta kuin mahdollisen alkoholiprosentin ja mausteet, kertoo kilpailujohtaja Anikó Lehtinen tiedotteessa.
Sarjafinaalien jälkeen olutalan ammattilaisista koostuva finaaliraati maistelee vielä erikseen kategoriavoittajat ja valitsee niistä Suomen parhaan oluen. Parhaaksi olueksi valitaan sellainen juoma, jossa on jotain hyvin erityistä.
– Kaikki finaalissa olevat 15 kategoriavoittajaa ovat jo oman lajinsa parhaita.