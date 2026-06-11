Julkaistu 11.06.2026 17:30

– Yhdistelmä on onnistunut: kuusenkerkkä toimii erinomaisesti sitruksisen ja pihkaisen amerikkalaisen humalan kanssa. Oluen runko on hyvä ja katkeruus tyyliin kuuluvalla tasolla. Kuiva jälkimaku kutsuu juojaa ottamaan toisenkin siemauksen, olutraati kuvailee tiedotteessa.

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Sarjafinaalien jälkeen olutalan ammattilaisista koostuva finaaliraati maistelee vielä erikseen kategoriavoittajat ja valitsee niistä Suomen parhaan oluen. Parhaaksi olueksi valitaan sellainen juoma, jossa on jotain hyvin erityistä.