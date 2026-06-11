Jalkapallon MM-ottelut alkavat tänään.
Viiden jälkeen -ohjelma kysyi taivaan tietäjiltä eli lokeilta, mikä maa voittaa jalkapallon MM-kisat. Vastaus tuli salamannopeasti, eli tieto on todennäköisesti hyvinkin varma.
Kysely toteutettiin asettamalla MM-kisoihin osallistuvien maiden liput maahan ja niiden eteen muikkusyötti. Mukana olivat maat Fifan Top 10 -listalta, satunnaisjärjestyksessä.
Se maa, jonka edestä muikku ensimmäisenä katosi, voittaa kisat. Toinen muikkunsa menettänyt maa ottaa MM-hopeaa, kolmas pronssia – jos ennusteeseen on luottaminen.
Katso yllä olevalta videolta, mikä maa voittaa. Juontaja, tosi-tv-tähti ja jalkapalloselostaja Lauri Kottonen selostaa jännitysnäytelmän sekunti sekunnilta.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät