Alkoholilakia oli tarkoitus käsitellä jo keskiviikkona, mutta käsittely siirtyi SDP:n vuoksi.
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholilaista käsitellään tänään normaaliin tapaan eduskunnan täysistunnossa. Halla-aho kertoi asiasta eduskunnassa toimittajille.
Halla-ahon mukaan asiasta on käyty perusteellinen keskustelu eduskunnan pääsihteerin ja apulaispääsihteerin kanssa, eikä teknistä estettä asian viemiselle ensimmäiseen käsittelyyn ole.
Alkoholilakia oli alun perin tarkoitus käsitellä jo eilen, mutta SDP:n vaatiman aikalisän vuoksi asian käsittely siirtyi.
Lakimuutos koskee alkoholin etämyyntiä, kotiinkuljetusta ja pientuottajien ulosmyyntioikeuksia.