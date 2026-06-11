Ruotsi yhtyy Suomen suositukseen siitä, ettei älypuhelinta suositella alle 13-vuotiaille.
Ruotsissa kansanterveysvirasto suosittelee, ettei alle 13-vuotiaille lapsille anneta älypuhelinta. Virasto julkisti suosituksensa tänään.
Sen mukaan älypuhelimen käyttöönoton lykkääminen voi vähentää muun muassa riippuvuutta aiheuttavan käytön, unihäiriöiden sekä mielenterveyteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten riskiä.
Ruotsin hallitus oli antanut virastolle tehtäväksi selvittää, milloin lasten aikaisintaan tulisi saada oma älypuhelin.
Myöskään Suomessa älypuhelinta ei suositella alle 13-vuotiaille.