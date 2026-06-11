Riikka Purran mukaan energiakulujen nousua vastaan on taisteltava katkaisemalla riippuvuudet fossiilisista polttoaineista.
Euroalue on geopoliittisessa taantumassa, arvioi valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra.
Purran mukaan geopoliittisen tilanteen epävarmuus korostaa tasapainoisen talouspolitiikan tärkeyttä euromaissa.
Purran mukaan nousevia energiakuluja vastaan on taisteltava ensisijaisesti nopeuttamalla siirtymää puhtaaseen energiaan ja katkaisemalla riippuvuudet fossiilisista polttoaineista.
Purra kommentoi euroalueen tilannetta saapuessaan euromaiden valtiovarainministerien kokoukseen Luxemburgissa.