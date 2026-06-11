Niger voi rangaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä suhteista 5–10 vuoden vankeustuomiolla ja sakolla.
Länsi-Afrikassa sijaitseva Nigerin valtio on kriminalisoinut uudessa rikoslaissaan samaa sukupuolta olevien väliset suhteet vankeusrangaistuksen uhalla.
Lain mukaan samaa sukupuolta olevien suhteista voidaan rangaista 5–10 vuoden tuomiolla sekä sakolla. Lisäksi laissa sanotaan, että niin sanottuihin LHBTQ-tekoihin ryhtymisen yrittämisestä voidaan rangaista samalla mitalla. Kirjainlyhenteellä tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.
Sama rangaistus voidaan lain mukaan määrätä myös muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjen toimintaan osallistumisesta.