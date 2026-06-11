Yhteishaun hakijoita oli reilut 84 000, joista opiskelupaikan sai lähes 90 prosenttia.
Lähes 74 000 ihmistä sai tänään opiskelupaikan peruskoulun jälkeisen koulutuksen yhteishaussa, Opetushallitus tiedottaa.
Hakijoita oli reilut 84 000, joista opiskelupaikan sai lähes 90 prosenttia. Hakijoista hiukan alle 64 000 päätti peruskoulun tänä keväänä.
Niin lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen hyväksyttiin kuhunkin noin 34 000 hakijaa.
Oppilaitokset ovat alkaneet julkaista tuloksia tänään. Kaikki hakijat saavat sähköpostia opiskelijavalinnan tilasta Opetushallituksen Opintopolku-palvelun kautta.