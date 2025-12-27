NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjän Patrik Laineen paluuta kaukaloihin loukkaantumisen jälkeen joudutaan vielä odottamaan, mutta siitä huolimatta miestä pyöritellään siirtohuhuissa.
The Athletic -sivustolle kirjoittava NHL-toimittaja Chris Johnston maalailee varsin mielenkiintoista siirtoa, kertovat muun muassa Sporting News ja Yardbarker.
Johnston arvelee, että Canadiens saattaisi hyvinkin olla kiinnostunut Nashville Predatorsin 35-vuotiaasta ja päälle 550 NHL-pisteen veteraanista Jonathan Marchessaultista. Laine olisi Johnstonin mukaan osallisena kuviossa.
Jonathan Marchessault on tehnyt tällä kaudella tehot 7+3 Predatorsin paidassa.Isaiah J. Downing
Johnston vihjaa, että saadakseen vuoden 2023 Stanley Cup -voittajan itselleen, olisi Montrealin hankkiuduttava Laineesta eroon.
– Entinen Conn Smythe -palkinnon voittaja toisi kokemusta NHL:n nuorimpaan joukkueeseen (Canadiensiin), ja myös hyökkäyksellistä paukkua Canadiensin kahteen kärkiketjuun, Johnston pohtii Marchessaultin mahdollista arvoa Montrealille.
– Marchessault-siirto vaatisi sen, että rahaa poistuu (Montrealin palkkakustannuksista). Ja ilmeisin vaihtoehto olisi Patrik Laineen 8,7 miljoonan dollarin vuosipalkka.