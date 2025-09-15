Nainen kuoli, kun masto kaatui hänen päälleen Pudasjärven Suviseuroissa viime vuonna.

Oulun poliisi on lopettanut esitutkinnan Suviseuroissa viime vuoden kesäkuussa tapahtuneesta masto-onnettomuudesta, kertoo Yle.

Onnettomuudessa Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvellä kuoli nainen, kun operaattoriyhtiön omistama gsm-tukiaseman linkkimasto kaatui myrskyssä hänen päälleen.

Tapausta tutkittiin mahdollisena kuolemantuottamuksena. Ylen mukaan esitutkinta on nyt lopetettu syyttäjän päätöksellä. Esitutkinnassa ei Ylen mukaan löytynyt näyttöä siitä, että maston kaatuminen olisi johtunut jonkinlaisesta laiminlyönnistä.

Asiakaspalvelu Romaniassa

Masto-onnettomuuden taustalla oli useita tekijöitä, käy ilmi Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) viime vuonna julkaisemasta selvityksestä. Otkesin mukaan järjestäjät tekivät päätöksen tukiaseman maston laskemisesta noin tuntia ennen onnettomuutta, mutta tukiaseman lähettimet olisi pitänyt ensiksi kytkeä pois päältä.

Otkesin mukaan järjestäjillä oli valmiudet maston laskemiseen, mutta operaattorin toimittamaan lukittuun tukiasemakonttiin ei ollut pääsyä.

– Lupa maston laskemiseen olisi pitänyt saada tukiaseman omistaneelta operaattoriyhtiöltä, mutta yrityksen asiakaspalvelusta ei tavoitettu ketään onnettomuutta edeltäneen tunnin aikana. Operaattori on ostanut asiakaspalvelun toiselta yritykseltä ja se toimii Romaniasta käsin, raportissa kirjoitetaan.

Masto pääsi kallistumaan

Otkes huomautti selvityksessä, etteivät Suviseurojen järjestäjät ryhtyneet toissijaisiin toimiin kuten alueen rajaamiseen sen jälkeen, kun maston laskeminen osoittautui luultua vaikeammaksi.

Otkes arvioi, että järjestäjät olivat varautuneet sään vaikutuksiin kattavasti ja myrskyrintaman aiheuttama vaara oli heillä hyvin tiedossa.

Onnettomuudessa vaurioitunut tukiasema oli operaattoriyhtiön omistama, ja sen pystytyksestä vastasivat alihankkijat.

Poliisin ja Otkesin paikkatutkinnassa havaittiin, että tukiaseman vasen takatukijalka ei koskettanut maahan ja masto pääsi kallistumaan katkeamissuuntaan.