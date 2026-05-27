Hallitus on peruuttamassa lain sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana.

Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle.

Oppositiosta vihreät ja vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet.