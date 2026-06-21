MTV:n Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Niina Pitkänen kertoo sosiaalisessa mediassa vakavasta sairastumisestaan.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Lari Köymärin kanssa viisi vuotta sitten avioitunut ja sittemmin kaksi lasta saanut Niina Pitkänen joutui iloisesta kesäpäivän vietosta suoraan sairaalan teho-osastolle.

Pitkänen kertoi sairastumisestaan eilen Instagramissa.

– Erittäin traaginen viikko, joka ajoi mut perheen Puuhamaan reissulta hieman kurkkukipuisena tehohoitoon Meikkuun ja hengityskoneen kautta takas elämään kiinni, Pitkänen kertoo tapahtuneesta.

Pitkänen on sanojensa mukaan nyt kotona ja voi hyvin. Hän kiittää terveydenhuollon edustajia nopeasta reagoinnista sekä ammattitaitoisesta hoidosta.

– Niin sitä sanotaan, että asioita osaa arvostaa vasta kun ne menettää, niin tässäkin tapauksessa. Iso kiitos elämälle, Pitkänen kirjoittaa.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Aurinkotuolilta päivystykseen ja hengityskoneeseen

Pitkäsen sairastumisesta uutisoi ensin Iltalehti, joka on haastatellut aiheen tiimoilta tämän puolisoa.