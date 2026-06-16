Sairauskohtauksen saanut Yle Uutisten vastaava päätoimittaja on poissa töistä toistaiseksi.

Ylen Uutiset ja urheilu -yksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on sairauslomalla toistaiseksi.

Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä Portugalissa kesäkuun alussa ja joutui sairaalahoitoon. Yle ei ole kertonut yksityiskohtia sairauskohtauksen vakavuudesta eikä sitä, kuinka kauan sairausloma kestää.

Yleisradio hallitus nimitti vastaavan päätoimittajan sijaiseksi ja johtoryhmän jäseneksi Krista Taubertin, joka on työskennellyt Yle Uutiset ja urheilu -yksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä.

Ylen hallituksen puheenjohtaja Kari Kivelä oli tänään Kauppalehden Talousaamun haastattelussa vähäsanainen Pokkisen tilanteesta Iltalehden. Kivelän mukaan Ylen hallitus ei kommentoi Pokkisen terveystilannetta.

Kivelä kuitenkin kertoi, että poikkeusjärjestelyn kestoa ja täten Pokkisen sairausloman pituutta ei vielä tiedetä.

– Siitä ajankohdastakaan ja kestosta on hyvin vaikea sanoa ja syytä pidättäytyä tässä vaiheessa, Kivelä sanoi.

Kivelä painotti, että Ylessä on hoidettu sijaisjärjestelyt niin, että uutistoiminta ja urheilun johtaminen on organisoitu hyviin ja kokeneisiin käsiin.