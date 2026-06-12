– Haukoin henkeä, ja päätä särki ja joka paikkaa särki. Minulla on ollut korona, eikä tätä voi edes verrata siihen. Tämä on paljon kauheampi, Lauri kertoo lehdelle

– Elämä se on kuin silkkiä vaan! Ensin viidettä viikkoa RS-virus ja nyt veritulppa jalassa, Lauri kirjoittaa.

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Sarah Dzafce avautuu tutkintapyynnöstä: "En ole tässä kostonhimoinen tai rahojen perässä"

Perhesurmasta epäilty syyttää kuollutta puolisoaan murhista ja tämän isää lavastuksesta – "Ahne, piittaamaton ja kontrolloiva mies"

– Heräsin aamulla ja ajattelin, että kamala kun minua sattuu oikeaan jalkaan. Katsoin, että se oli ihan turvonnut. Se vain turposi enemmän. Sitten poikani ja hänen vaimonsa soittivat ja sanoivat, että nyt alat painua sinne sairaalaan, Lauri kertoo.