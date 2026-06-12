Hannele Lauri joutui sairaalan RS-viruksen takia. Sai myös veritulpan.
Näyttelijä Hannele Lauri, 73, julkaisi Instagram-tilillään huolestuttavan kuvan, jossa hänellä on yllään sairaaloista tuttu ranneke. Hän kertoo julkaisussa kärsineensä RS-viruksesta viikkoja. Hänellä myös todettiin veritulppa.
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– Elämä se on kuin silkkiä vaan! Ensin viidettä viikkoa RS-virus ja nyt veritulppa jalassa, Lauri kirjoittaa.
Ilta-Sanomat kertoo Laurin joutuneen sairaalaan yhdeksi yöksi. Hänet vietiin hoitoon ambulanssilla. Lehden tietojen mukaan hänellä oli hengitysoireita.
– Haukoin henkeä, ja päätä särki ja joka paikkaa särki. Minulla on ollut korona, eikä tätä voi edes verrata siihen. Tämä on paljon kauheampi, Lauri kertoo lehdelle
Laurin astman vuoksi tilanne oli vakava.