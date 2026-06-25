Vakavasti sairastunut Lasse Lehtonen kertoi SuomiAreenassa, että kuolema oli lähellä.

Vakavasta sairaudesta toipuva Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen kertoo terveydentilansa olevan nyt selvästi parempi kuin viime joulukuussa, jolloin työmatka Brysseliin päättyi dramaattisesti sairaalaan.

Porissa SuomiAreenaan Suomi Äreenä -tilaisuudessa asiasta puhunut Lehtonen kuvaa kulunutta puolta vuotta poikkeukselliseksi ajaksi elämässään. Hän joutui Brysselissä tehohoitoon, vietti kaksi viikkoa teho-osastolla ja oli viisi päivää hengityskoneessa. Tilanne oli niin vakava, että hän on itse arvioinut kuoleman olleen lähellä.

Nyt sävy on kuitenkin toiveikas.

– Olen onnellinen, että olen päässyt tähän pisteeseen. Kun on ollut näin lähellä menettää kaiken, suhtautuu elämään eri tavalla, hyväntuulisena ja hyvävoimaisena Porissa esiintynyt Lehtonen sanoo.

Haastattelussa hän ei keskity sairauden yksityiskohtiin vaan siihen, mitä toipuminen on hänelle merkinnyt. Lehtosen mukaan suurin muutos on tapahtunut tavassa arvostaa läheisiä ihmisiä.

– Omaisten ja ystävien tuki on ollut valtavan tärkeää. Kun käy läpi vakavan sairauden, huomaa nopeasti, ketkä ovat niitä ihmisiä, jotka todella ovat rinnalla.

Lehtonen kertoo saaneensa runsaasti yhteydenottoja sairauslomansa aikana, mutta erityisen merkitykselliseksi nousi pieni läheisten joukko.

– Se ydinkaveripiiri, ehkä noin 15 ihmistä, oli se, joka kantoi vaikeimman ajan yli.

Toipuminen on ollut pitkä prosessi. Julkisuudessa Lehtosen sairaudesta kerrottiin ensimmäisen kerran joulukuussa, kun Kela tiedotti hänen sairastuneen vakavasti työmatkalla Brysselissä. Myöhemmin hän palasi Suomeen jatkohoitoon ja pitkälle sairauslomalle.

Kesäkuun alussa Lehtonen palasi takaisin Kelan pääjohtajan tehtäviin sairauslomansa jälkeen. Hän kertoi tuolloin saaneensa erinomaista hoitoa ja olevansa valmis palaamaan työnsä pariin.