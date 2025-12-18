Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Henrik ja Kerttu aloittavat seurustelun. Toisaalla Laila saa kuulla tunnustuksen.
– En voi sille mitään. Pyörit koko ajan mielessäni. Voisko meillä ikinä olla mitään, Vertti sanoo.
Sampo puolestaan ei anna Sallan kävellä ylitseen.
Mitä Kalle tunnustaa? Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!