Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Ismo aikoo lähettää Iisalle viestin, jossa sanoo suorat sanat.
– Vuokrasopimus päättyy. Voitte alkaa pakkaamaan saman tien, Salla puolestaan ilmoittaa Kajandereille.
Toisaalla Aaro toivoo, että Linda saa pian tietää totuuden Akista.
– Totuus voi satuttaa, mutta lopuksi se on parempi kuin elää valheessa, Marianna vastaa.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!