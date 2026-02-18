Reetta ja Elmeri Ylä-Rautio ovat sukunsa ainoat näyttelijät.

Ylä-Raution perheestä ponnistaa kaksi suomalaisten tuntemaa näyttelijää: muun muassa Kullannuput- ja Kylmä kausi -sarjoista tuttu Reetta Ylä-Rautio, 23, ja hänen veljensä, Salatut elämät -sarjasta vastikään asepalveluksen vuoksi poistunut Elmeri Ylä-Rautio, 20.

Näytteleminen saattaa usein kulkea suvussa sukupolvelta toiselle, mutta Ylä-Rautioiden kohdalla näin ei ole. Keskiviikkoaamuna Huomenta Suomen haastattelussa vieraillut Reetta kertoi, että hän ja Elmeri ovat heidän sukunsa ainoat näyttelijät.

Elmeri Ylä-Rautio esitti Salatuissa elämissä Matias Kajanderia.All Over Press

Vaikka sisarukset eivät jaa samaa ammattia sukulaistensa kanssa, on heidän isällään ollut osansa siinä, että heistä tuli näyttelijöitä.

– Isäni on Kansallisteatterissa näyttämömestarina. Olen käynyt pienenä hänen kanssaan katsomassa teatteria, ja veljeni myös. Kun oli yleisössä, niin tuli jo ihan pienenä olo, että minäkin voisin haluta kokeilla olla tuolla, pystyisinköhän minä? Reetta kertoi.

– Minusta tuntuu, että se toi Elmerille ja minulle aidon, luontaisen palon ja halun kokeilla, sekä uteliaisuuden tekemiseen, hän jatkoi.

