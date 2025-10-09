Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Ismo rynnii poliisiasemalle keskeyttämään Tatun ja Kallen hetken.
– Tosiaan tässä on isäni, Kalle esittelee.
Toisaalla Kari hehkuttaa Sampolle deletoineensa kiristysvideon.
– Minulla on edelleen se video. Voin lähettää sen Sallalle vaikka miljoona kertaa, Sampo vastaa.
Marianna puolestaan päättää suhteensa Joonatanin kanssa.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!