Painajaisremontti vei suomalaisperheen ahdinkoon – "En tiedä, miten selviämme" 1:34 Tältä remonttipainajaisen keskellä näytti. Julkaistu 18.04.2026 06:02 Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Emmin perhe joutui keskelle pitkää ja kallista remonttipainajaista luotettuaan märkätilojen remontin tuttavalle. Emmi perheineen muutti viime kesänä uuteen kotiin Keski-Uudellamaalla. He halusivat päivittää omakotitalon kylpyhuoneen, kodinhoitohuoneen sekä saunan lattian parempaan kuntoon. Haastateltavan nimi on muutettu asian arkaluontoisuuden takia, mutta henkilöllisyys on toimituksen tiedossa. MTV Uutiset on myös nähnyt tapaukseen liittyviä asiakirjoja. Remontin tekijäksi tarjoutui Emmin hyvän ystävän kumppani, joka oli alalla aloitteleva yrittäjä. Hinta oli muutama tuhat euroa kilpailijoita halvempi, mutta se ei ratkaissut asiaa. – Luotimme häneen ja halusimme antaa tuoreelle yrittäjälle ison tilaisuuden, Emmi kertoo. Remontti alkoi suihkutilojen purulla syyskuussa. Tarkasta kestosta ei sovittu, mutta sähköpostitse tavoitteeksi kirjattiin kalusteiden asennukset joulukuun aikana. Työ eteni hitaasti. Viivästystä aiheutti urakoitsijan sairastelu sekä muut työmaat, joita tämä otti hoitaakseen. – Hän kuitenkin vakuutti hoitavansa homman kunnialla loppuun, Emmi sanoo. Lue myös: Harkitsetko kylpyhuoneremonttia? Asiantuntija kertoo, mitä asioita tulee ottaa huomioon Emmi puolisoineen suhtautui tilanteeseen ymmärtäväisesti, vaikka remontti haittasi arkea merkittävästi. Kolmilapsinen perhe sairasteli milloin mahataudissa, milloin influenssassa ilman kunnollisia peseytymis- tai pyykkitiloja.

Viime viikolla pariskunnan kärsivällisyys alkoi tulla tiensä päähän. He päättivät vilkaista työmaalle. Huomion kiinnitti yksi vielä saumaamaton seinä, jossa oli maallikonkin silmään räikeitä virheitä.

– Siellä oli lohjenneita laattoja epätasaisesti miten sattuu, osa ulompana ja osa sisempänä. Laitoimme urakoitsijalle viestiä, että näille pitäisi varmaan tehdä jotain, Emmi kertoo.

Seuraavana päivänä virheet oli käyty peittämässä saumalaastilla.

– Sen jälkeen menimme ja revimme työmaalta kaikki suojaukset pois. Silloin koko painajainen paljastui, Emmi kertoo.

"Voisimme jossitella vaikka hautaan asti"

Emmi puolisoineen kutsui paikalle ulkopuolisen asiantuntijan. Tämän arvio oli, että kaikki jouduttaisiin purkamaan ja tekemään uudelleen.

Ongelmia on muun muassa laatoituksessa, kaadoissa, vedeneristyksessä ja rakenteissa.

– Virheiden laatu ja laajuus ovat sellaisia, että ne eivät ole voineet jäädä tekijältä huomaamatta. Siitä huolimatta työtä on jatkettu ja virheitä peitelty, Emmi sanoo.

– Voisimme jossitella vaikka hautaan asti, miksi emme katsoneet tiloihin aikaisemmin, mutta jotenkin sitä luotti ystävän sanaan ja siihen, että hän tietää, mitä tekee. Kaikki oli käyty läpi moneen kertaan ja kyllästymiseen asti varmisteltu, Emmi lisää.

Yli puoli vuotta remontin aloittamisen jälkeen keskeneräisten töiden määrä on edelleen suhteettoman suuri siihen nähden, että rahaa on palanut jo liki alkuperäisen kustannusarvion verran.

Ongelmien laajuuden selvittyä urakoitsijaa ei ole näkynyt työmaalla. Hän lakkasi ensin myös vastaamasta pariskunnan viesteihin.

– Nyt hän väittää, että remonttibudjettimme oli liian pieni ja että hän on tehnyt satoja tunteja ilmaistöitä. Kuulemma työmaamme on vienyt hänen terveytensä ja firmansa, Emmi sanoo.

– Ilmaistyöstä ei voida puhua, jos olemme pelkästään työstä maksaneet vajaat 17 000 euroa. Se on tämän kokoisessa projektissa ihan kohtuullinen summa.

Totta on, että projekti on pariskunnankin mielestä merkittävästi ja kohtuuttomasti viivästynyt.

– Mutta ei yrittäjä voi maksattaa asiakkaalla jokaista kustannusta, joka syntyy siitä, ettei hän itse osaa tai kykene etenemään aikataulussa, Emmi sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan urakoitsija voi ylittää etukäteen antamansa hinta-arvion korkeintaan 15 prosentilla.

Alkuperäisessä kustannusarviossa työn osuus oli 18 876 euroa sisältäen purun, laatoituksen sekä asennustyöt. Arvioon sisältyi myös yläkerran erillisen suihkutilan remontointi, mutta sen toteuttamisesta päätettiin luopua jo ennen töiden aloittamista.

Tähän mennessä perhe on maksanut urakoitsijalle pelkästä työstä 16 842 euroa, vaikka työn todellinen laajuus supistui alkuperäisestä suunnitelmasta ja kaikki on edelleen pahasti kesken tai huonosti tehty.

"En tiedä, miten selviämme"

Perhe on tehnyt remontista urakoitsijalle reklamaation puutelistoineen ja vaatimuksineen. Nyt he eivät voi muuta kuin odottaa siihen vastausta. Aikaa on annettu kaksi viikkoa.

Jos ratkaisuun ei päästä reklamaation kautta, pari aikoo tilata paikalle HTT-tavarantarkastajan sekä ottaa yhteyttä kuluttajansuojaviranomaiseen. Emmin odotukset eivät silti ole korkealla.

– Tilanne on tosi huono. Rahat ovat menneet. Ei meillä ole sellaisia säästöjä, että saisimme enää laitettua tiloja uudestaan kuntoon, Emmi sanoo.

Perhe nosti remonttia varten 36 000 euron perusparannuslainan. Siitä jää käteen kalusteet, suihkut ja hanat. Kaikki muu on ilmeisen purkutuomion myötä käyttökelvotonta.

Remonttilainan lisäksi perheellä on 340 000 euron asuntolaina korkoineen.

– Ei tavallisen duunarin tuloilla enempää lainaa nostella, Emmi sanoo.

Taloudellisen menetyksen lisäksi asiassa satuttaa luottamuksen pettäminen.

– Samaan aikaan, kun tein työmaalle ruokaa ja keitin kahvia, siellä ovat tapahtuneet kaikki nämä virheet. Eivät ne ole voineet olla ihan vahinkoja.

"Ystävyys oli tässä"

Tilanne on vaikuttanut myös Emmin ystävyyteen urakoitsijan kumppanin kanssa.

– Pahoin pelkään, että ystävyys oli tässä. Olen pyytänyt ystävääni tänne katsomaan paikkoja, jotta hän ymmärtäisi, ettemme mölyä turhasta. Hän ei ole halunnut tulla. Sinänsä ymmärrän, että hän haluaa olla kumppaninsa tukena.

– Tästä tuli liian kallis remontti.

Tilanne on perheelle järkyttävä.

– Tuntuu, että elää painajaisen keskellä. Ei tästä ole ulospääsyä. En tiedä, miten selviämme tästä, Emmi päättää.

