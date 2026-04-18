Järvenpäässä on tapahtunut kahden henkilöauton nokkakolari.
Poliisi kertoo, että onnettomuudessa on kuollut molempien ajoneuvojen kuljettajat. Toisessa autossa ollut matkustaja loukkaantui lisäksi vakavasti.
Pelastuslaitos tiedotti Järvenpääntiellä sattuneesta nokkakolarista yöllä kello 0.36. Paikalle oli hälytetty neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Tämän jälkeen tiedotusvastuu siirtyi poliisille.
Komisario Aki Rantahuhta kertoi aiemmin tänään aamulla MTV Uutisille, että ensitiedoissa on mainittu onnettomuusautolla tai autoilla olleet "kovat vauhdit". Rantahuhta huomauttaa, että tästä ei voi kuitenkaan päätellä liittyikö onnettomuuteen ylinopeus.
– Jos kaksi autoa törmää toisiinsa 60 kilometrin tuntinopeudella, niin törmäys on kova.
Rantahuhdan mukaan onnettomuuden syytä selvitetään parhaillaan. Poliisi tiedottaa tutkinnan edistymisestä myöhemmin lisää.
Juttua päivitetty kello 9.02: Onnettomuudessa on menehtynyt kaksi henkilöä.