Katukaupassa liikkuvissa pillereissä vaarallista muuntohuumetta – epäiltyjä kuolemia lähes kymmenen

Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että Kuopion seudulla on syksyn aikana tapahtunut useita epäiltyjä yliannostuskuolemia.

– Poliisin tekemien kuolemansyyn tutkintojen yhteydessä on tullut viitteitä mahdollisesti vaarallisesta huumausaineesta, erittäin vaaralliseksi aineeksi luokiteltavasta metonitatseeni-nimisestä muuntohuumeesta, poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.

Tutkinnassa lähemmäs kymmenen tapausta

Rikoskomisario Juha Korhonen Itä-Suomen poliisista kertoo MTV Uutisille, että poliisi epäilee, että lähemmäs kymmenellä kuolemantapauksella voi olla yhteys aineeseen.

– Kuinka moneen tämä aine liittyy, on selvityksen alla meillä, hän kertoo.

Vaikka kuolemien suoraa yhteyttä aineeseen ei ole vielä voitu vahvistaa, on tapahtumapaikoilta jo saatu näytteitä, jotka vahvistavat ainetta olleen paikalla ainakin osassa tapauksista.

Hän kertoo, että aineen käyttöannokset ovat niin pieniä, etteivät ne välttämättä tule esille tavanomaisissa tutkimuksissa.

– Joudumme pyytämään aikaisempiin tuloksiin tarkempia tutkimuksia. Siksi tuloksien tietojen saamisessa kestää, hän kertoo.

Tutkituista tapauksista vanhimmat ovat elokuun loppupuolelta.

Voimakas opioidi – "Ehdottomasti vakava tilanne"

Metonitatseeni on huomattavan voimakas opioidi, joka luokiteltiin viime vuonna huumausaineeksi. Aiemmin se kuului kuluttajamarkkinoilta kiellettyihin psykoaktiivisiin aineisiin, joiden käyttö ei ole rangaistavaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö perusteli päätöstä luokitella aine huumeeksi sillä, että kyseessä on synteettinen opioidi, joiden pienten käyttöannosten vuoksi annostelu on vaikeaa. Yliannostus johtaa hengenvaaralliseen hengityslamaan.

– Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta tai siten, että niitä myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tästä voi aiheutua myös tahattomasti henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita, esityksessä kirjoitettiin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n vuoden 2021 raportissa esitetään arvioita, että aine olisi kymmeniä ellei satoja kertoja morfiinia voimakkaampaa. Joissain arvioissa sitä on pidetty vieläkin vahvempana.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että aineen tietoinenkin annostelu voi olla erittäin vaikeaa, puhumattakaan siitä, jos ei tiedä käyttävänsä näin voimakasta ainetta.

THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku pitää huolestuttavana, että Subutex-tableteista on löytynyt ainetta, joka saatavien tietojen perusteella on hyvin vaarallinen opioidi.

– Kyseessä on ehdottomasti vakava tilanne, hän toteaa.

Aiemmin metonitatseeniin ei tiedetä Suomessa kuollun, mutta kahteen muuhun nitatseeni-tyyppiseen opioidiin, etometatseeniin ja protonitatseeniin liittyen, kuolemia on ollut aiemmin yhteensä kolme. Tämän tyyppiset aineet ovat Kriikun mukaan aiheuttaneet runsaasti myrkytyskuolemia varsinkin Baltian maissa.

3:09 Videolla THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku kertoo, millaisia ovat suomalaiset yliannostuskuolemat ja näin niitä selvitetään.

Havaittu tutun huumeen muodossa

Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että Suomessa metonitatseenia on tavattu tableteissa, jotka ulkoisesti muistuttavat Subutex 8mg -lääketabletteja. Subutex sisältää buprenorfiinia, joka metonitatseenia vähäriskisempi huumausaine.

Rikoskomisario Korhonen kertoo, että takavarikkoja on tehty usean poliisilaitoksen alueella, mutta epäselvää on, missä kaikissa muodoissa, esimerkiksi jauheena tai pillerinä, huumetta on ollut kaupan.

Poliisi pitää mahdollisena, että hämääviä tabletteja liikkuu myös Kuopion seudulla. Itä-Suomen poliisilaitoksella on jo takavarikossa mainittuja Subutex-tablettia muistuttavia pillereitä.

– Ulkoisten merkkien perusteella voisi käyttäjä epäillä niitä Subutexeiksi, Korhonen kertoo.

Hämäävä ulkomuoto voi olla syynä epäiltyihin huumekuolemiin.

– Yksi teoria on, että yliannostuksia on sattunut juuri tästä syystä, että käyttäjä on odottanut käyttävänsä Subutexia ja käyttänyt sitä sitten buprenorfiinin käyttöannosten mukaisesti, jolloin on käynyt näitä ikäviä tapauksia, Korhonen kertoo.

– Sen takia Subutexin käyttäjiä haluttiin varoittaa tästä, ettei satu tällaista väärinkäsitystä siitä, että kuvittelee käyttävän buprenorfiinia.

Miekkalogo ja kuorettomuus varoitumerkki

Yksi varoitusmerkki Korhosen mukaan on se, että nyt tutkittuja pillereitä ei ole myyty läpipainopakkauksissa, kuten katukaupassa tavallisesti välitettävät alkuperäiset Subutex-tabletit.

Toinen varoitusmerkki on se, että tabletti muistuttaa nykyisten Subutex-tablettien sijaan vanhanmallisia Subutexeja, jonka toisella puolella on miekkasymboli. Tabletin soikea muoto on samanlainen kuin uudemmissa ja toisella puolella on merkintä B8.

Itä-Suomen poliisilaitos pyytää tietoja aineen välittämiseen liittyvistä tapahtumista tai henkilöistä vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 415 232.

Korhonen kertoo, että vihjeitä on jo tullut jonkin verran ja saatuja tietoja jatkoselvitetään.

MTV Uutiset otti yhteyttä Kuopiossa sijaitsevaan kohtaamispiste Keltsuun huumehavaintoihin liittyen. Keltsusta kerrotaan, että uutinen mainituista tableteista on tavoittanut laajalti kävijöitä ja he ovat välittäneet tietoa aiheesta eteenpäin.

Keltsun työntekijä Tiia Eskelinen kertoo, että erityisesti nuorempien kävijöiden viesti on ollut, etteivät he ole havainneet mainittuja aineita viime aikoina myynnissä.