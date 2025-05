Karu arvio poliisimurhaa yrittäneestä "Römmistä" – tästä syystä hän on erityisen vaarallinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Jouko Tapio Broströmiä on pidettävä erittäin vaarallisena.

Oulun käräjäoikeuden keskiviikkona 6 vuoden ja 6 kuukauden yhdistelmärangaistukseen poliisin murhan yrityksestä tuomitsemasta Jouko Tapio "Römmi" Broströmistä, 51, laadittu mielentilalausunto maalaa karun kuvan siitä, minkälainen mies on kyseessä.

Broströmillä on pitkä ja vaiheikas rikoshistoria: rekisterillä on mittaa kymmenien sivujen verran.

Jo 2000-luvun alkupuolella Broström osallistui väkivaltaiseen vankien vapauttamisyritykseen, jossa mieskolmikko ampui vankien kuljetusautoa. Autossa oli tuolloin vanginvartijoiden lisäksi neljä vankia, joista miesten oli tarkoitus saada yksi vapaaksi. Hän sai tapauksesta neljän vuoden rangaistuksen.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana mies on ollut syytettynä myös lukuisista huumausainerikoksista ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Broströmin poikkeuksellisin ja vakavin rikos tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2019, jolloin hän oli osana kolmikkoa, joka surmasi pakomatkansa yhteydessä täysin sivullisen talonisännän, poltti tämän talon ja otti miehen vaimon panttivangikseen.

Tuolloin 47-vuotias Broström tuomittiin tapauksesta 4,5 vuoden vankeuteen. Oikeus katsoi, ettei hän osallistunut tappoon, vaan päätekijänä 13 vuoden vankeuteen tuomitun Kim Steve Christian Johnsenin teko tuli hänelle yllätyksenä.

Tästä tuomiosta Broström pääsi ehdonalaiseen vuoden 2023 elokuussa. Viimeisimpään tuomioon johtanut tilanne tapahtui Kärsämäellä toukokuussa 2024.

Tuolloin poliisin pysäyttämä Broström ei ollut suostunut nousemaan autosta, jolloin poliisi käytti pippurisumutetta. Silloin Broström nousi, osoitti poliisia revolverilla ja painoi liipaisinta – mutta ase ei lauennut. Tämän jälkeen hän kiersi auton toiselle puolelle, viritti aseen uudelleen ja yritti ampua toista poliisia, joka ehti ampua Broströmiä jalkaan ennen laukauksen lähtöä.

Myöhemmät koeammunnat osoittivat, että ase ja patruunat olivat täysin toimintakuntoisia. Käräjäoikeus katsoi jälkimmäisen teon täyttävän murhan yrityksen tunnusmerkistön. Ensimmäisen yrityksen osalta syyte hylättiin todisteiden riittämättömyyden vuoksi.

Murhan yrityksen lisäksi Broström tuomittiin kahdesta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Sekä Broström ja syyttäjä aikovat valittaa siitä hovioikeuteen.

Oikeus tuomitsi Broströmin rikoksenuusijoille tarkoitettuun yhdistelmärangaistukseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hän istuu 6,5 vuoden tuomionsa päivästä päivään vankilassa, jonka jälkeen luvassa on vuoden mittainen valvontajakso. Lisäksi Broström joutuu suorittamaan aiemmasta ehdonalaisesta vapaudesta 669 päivän jäännösrangaistuksen, joka määrättiin täytäntöön kokonaisuudessaan.

Oikeus voi määrätä yhdistelmärangaistuksen, mikäli henkilö saa tuomion vakavasta rikoksesta ja on viimeisen kymmenen vuoden aikana tuomittu vastaavasta vakavasta rikoksesta. Sen lisäksi tuomittavaa tulee voida pitää erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle ja vapaudelle.

Jouko Tapio Broström vastasi joulukuussa Oulun käräjäoikeudessa syytteisiin kahteen poliisin kohdistuneista murhan yrityksistä.MTV Uutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Broström on juuri tällainen henkilö.

Broströmille tehdystä mielentilatutkimuksesta antamassaan lausunnossa THL toteaa, että Broströmillä on todettu epäsosiaalinen persoonallisuus, johon liittyy runsaasti psykopatiapiirteitä, opioidien käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä ja useiden lääkeaineiden tai muun psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä.

Broströmin käytöksen THL toteaa olevan heikosti kontrolloitua ja käytösongelmien alkaneen jo varhaisella iällä.

– Häntä luonnehtivat taipumus toimia hetken mielijohteesta ja kyvyttömyys ottaa vastuuta oman käyttäytymisensä seurauksista. Hänen käyttäytymisensä ja sosiaalisten normien välillä on karkea epäsuhta. Rangaistukset eivät ole vaikuttaneet hänen uusia rikoksiaan estävästi. Hänen väkivaltaisen käyttäytymisensä kynnys on matala varsinkin päihtyneenä ja hänellä on vaikea päihdeongelma.

Myös THL huomioi, että Broströmin rikosrekisteri on pitkä jo nuorelta iältä. Lisäksi hänen rikollisuutensa on monimuotoista ja siihen kuuluu myös väkivaltarikoksia.

Väkivaltaisen käyttäytymisen riskiltä suojaavia tekijöitä oli THL:n mukaan todettavissa vain vähän.

Parhaiten häntä arvioitiin suojaavan ulkoinen kontrolli ja elämä syrjäisessä, rauhallisessa paikassa. Broström suorittaa vankeustuomiotaan Pyhäselän vankilassa, joka sijaitsee 25 kilometriä Joensuun keskustasta etelään.

THL toteaa, että Broströmin väkivaltaista käyttäytymistä voitaisiin saada rajoitettua, mikäli tämän päihdeongelma saataisiin hoidettua. Arvion mukaan Broströmillä on kuitenkin vain rajallinen motivaatio sitoutua tällaiseen hoitoon.

– Hän on impulsiivinen erityisesti päihteiden vaikutuksen alaisena. Lisäksi hän on piittaamaton tekojensa seurauksista ja näkee väkivallan välineenä tavoitteidensa saavuttamiseksi.