Poliisin murhan yrityksistä syytetyllä "Römmillä" valtava rikosrekisteri – mukana täysin poikkeuksellisessa tragediassa

Poliisien Kärsämäellä toukokuussa tapahtuneista murhien yrityksistä syytetyllä miehellä on taustallaan raskaita rikoksia. Myös toinen syytetyistä on poliisin vanha tuttu.

Toinen syytetyistä on vuonna 1996 syntynyt oululaisnainen. Häntä syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja törkeästä huumausainerikoksesta. Naisella on taustallaan useita rikoksia.

MTV Uutisten tietojen mukaan pääepäilty on mies, jolla on kymmenien sivujen mittainen rikosrekisteri. Hän on Römmiksi kutsuttu Jouko Tapio Broström. MTV Uutiset kertoo miehen nimen jo rikosepäilyvaiheessa tämän erityisen raskaan, pitkän ja toistuvan rikostaustan vuoksi. Lisäksi hän on syytettynä vakavasta rikoksesta.