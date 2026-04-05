Lauantaina vähän ennen puoltayötä poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän pahoinpitelystä Sodankylässä olevaan yksityisasuntoon. Tapahtumapaikalla selvisi, että asunnossa oli ollut kahden miehen välinen riitely, joka oli edennyt tappeluksi sillä seurauksella, että toinen oli lyönyt kasvoihin ja toinen vasaralla päähän aiheuttaen vamman, joka vaati hoitotoimenpiteitä.

Lapin poliisi kertoo, että poliisia ovat työllistäneet pääsiäispyhien aikaan pääosin järjestyshäiriöt ja pahoinpitelyt. Tunturikeskuksissa, maastossa ja tien päällä on ollut runsaasti väkeä koko viikonlopun ajan. Tähän mennessä vakavampia tieliikenneonnettomuuksia ei ole tullut poliisin tietoon.

Lähisuhdeväkivaltaa Rovaniemellä

Nyrkki kasvoihin Rovaniemellä

Pahoinpitely ravintolassa

Silminnäkijän kertoman mukaan poliisipartion kiinniottama henkilö oli haastanut riitaa useiden henkilöiden kanssa ja alkanut riehumaan. Hän oli potkaissut yhtä asiakkaana ollutta henkilöä vatsaan ja lyönyt nyrkillä kasvoihin. Lisäksi hän kertoi, että hän oli tämän jälkeen pidellyt miestä kiinni ja kehottanut rauhoittumaan ja poistumaan paikalta.