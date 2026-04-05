Lapin poliisi kertoo, että poliisia ovat työllistäneet pääsiäispyhien aikaan pääosin järjestyshäiriöt ja pahoinpitelyt. Tunturikeskuksissa, maastossa ja tien päällä on ollut runsaasti väkeä koko viikonlopun ajan. Tähän mennessä vakavampia tieliikenneonnettomuuksia ei ole tullut poliisin tietoon.
Vasara heilunut holtittomasti
Hätäkeskukseen ilmoitettiin Kemin Rytikarista perjantaina iltapäivällä, että tuntematon mies oli lyönyt kahta sivullista vasaralla päähän. Tekijä oli edelleen paikalla ja häntä pidettiin kiinni maassa.
Paikalle saapunut poliisipartio tunnisti vasaralla lyöneen miehen. Poliisin mukaan sama mies oli edellisenä päivänä anastanut kaupasta olutta ja samanaikaisesti uhkaillut liikkeen työntekijöitä. Mies otettiin kiinni ja toimitettiin Kemin poliisivankilaan.
Tässä vaiheessa asiaa tutkitaan kahtena törkeänä pahoinpitelynä ja edellisen päivän edesottamuksia tutkitaan ryöstönä.
Lauantaina vähän ennen puoltayötä poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän pahoinpitelystä Sodankylässä olevaan yksityisasuntoon. Tapahtumapaikalla selvisi, että asunnossa oli ollut kahden miehen välinen riitely, joka oli edennyt tappeluksi sillä seurauksella, että toinen oli lyönyt kasvoihin ja toinen vasaralla päähän aiheuttaen vamman, joka vaati hoitotoimenpiteitä.