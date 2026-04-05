Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo Jyväskylän poliisivankilassa tapahtuneesta kuolemantapauksesta.
Jyväskylän poliisivankilassa vapautensa menettäneenä olleen miehen havaittiin menehtyneen varhain tänään aamulla. Kuolemansyyn selvittämistä tutkitaan Lounais-Suomen poliisilaitoksessa.
Poliisista kerrotaan, että vapaudenmenetyksen aikana tapahtuneiden kuolemien tutkinnasta vastaa aina eri poliisiyksikkö kuin se, jossa kuolemantapaus on sattunut. Nyt kyseessä olevan kuolemansyyn selvittämisen tutkii Lounais-Suomen poliisilaitos. Asiasta on tehty myös ilmoitus valtakunnansyyttäjälle.
Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa
Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset.
Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta.
Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Poliisi ei tiedota asiasta enempää, eikä tapahtuneesta tiedoteta yksityiskohtaisemmin.